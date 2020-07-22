Центральную Россию ждёт аномально тёплая осень
Во второй половине лета в центральной части России установится комфортная тёплая погода, близкая к норме или чуть выше – около +21…+26 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишут «Известия».
По его оценке, осень также будет достаточно комфортной, с температурными аномалиями в сторону увеличения. Так, в сентябре средняя температура ожидается на градус выше нормы, в октябре – на два градуса, а в ноябре – сразу на пять градусов, отметил Тишковец.
Специалист прогнозирует «очень тёплый» декабрь, но говорит, что предстоящая зима всё же не будет такой аномально тёплой, как прошлая.
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