Центральную Россию ждёт аномально тёплая осень

По его оценке, осень также будет достаточно комфортной, с температурными аномалиями в сторону увеличения. Так, в сентябре средняя температура ожидается на градус выше нормы, в октябре – на два градуса, а в ноябре – сразу на пять градусов, отметил Тишковец.

Специалист прогнозирует «очень тёплый» декабрь, но говорит, что предстоящая зима всё же не будет такой аномально тёплой, как прошлая.

