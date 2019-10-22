В Гидрометцентре рассказали, как долго задержится тепло в Москве

До конца недели в Москве сохранится теплая погода, превышающая норму на 4-9 градусов. Об этом в эфире НСН сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, высокая для конца октября температура будет даже в ночные часы.

«В ночь на среду и на четверг минимальная температура воздуха составит +10..+11 градусов. Завтра днем +14..+16 градусов. Такая температура выше нормы на 8-9 градусов. Будет облачно с прояснениями, без осадков. С четверга и до конца недели ожидается комфортная для конца октября температура +10..+14 градусов. Это тоже превышает норму на 4-6 градусов. Такие температуры были и в июле, который в этом году прохладный. Можно сказать, что лето 2019 года вернулось», — отметил метеоролог.