Минувшее воскресенье отметилось в Подмосковье температурным рекордом
Аномально тепло, пришедшее в столичный регион, продолжает быть температурные рекорды. Как отметает РИА Новости, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказал, что среднесуточная температура в этот день на 8-9 градусов превышала многолетние показатели. В частности, в Можайске столбики термометров достигли отметки в +19,3°C, побив тем самым предыдущий рекорд, установленный в 1957 года.
В Коломне воздух прогрелся до +19°C. Прошлый рекордный показатель в 16,5°C специалисты зафиксировали в 2012 году. Температура воздуха в Серпухове поднялась до 19,9°C, до этого рекордными считались цифры 2012 года — 14,9°C.
Между тем, как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в октябре столичный регион находится под влиянием теплой зоны антициклона. Поэтому до 22 октября включительно температура здесь будет превышать норму октября на 7-8 градусов. Вильфанд также добавил, что подобные циклоны характерны для лета, но не для осени, однако такое аномальное тепло уже было на европейской территории страны осенью 2018-го.
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