Минувшее воскресенье отметилось в Подмосковье температурным рекордом

Аномально тепло, пришедшее в столичный регион, продолжает быть температурные рекорды. Как отметает РИА Новости, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказал, что среднесуточная температура в этот день на 8-9 градусов превышала многолетние показатели. В частности, в Можайске столбики термометров достигли отметки в +19,3°C, побив тем самым предыдущий рекорд, установленный в 1957 года.

В Коломне воздух прогрелся до +19°C. Прошлый рекордный показатель в 16,5°C специалисты зафиксировали в 2012 году. Температура воздуха в Серпухове поднялась до 19,9°C, до этого рекордными считались цифры 2012 года — 14,9°C.