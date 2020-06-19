В Гидрометцентре пообещали Москве новую волну тепла

Похолодание, которое ожидается в столичном регионе в предстоящие выходные, окажется недолгим. Об этом в интервью «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, что в ближайшее воскресенье температура воздуха в Москве снизится с нынешних +31...+32 градусов до климатической нормы, то есть примерно до +21...+23 градусов.

Уральский холод сдует московский зной

По словам Паршиной, уже в понедельник в столицу начнёт поступать тёплый воздух, и с каждым днём температура будет расти на пару градусов. В день парада Победы 24 июня в городе может быть до +29 градусов, отметила она.

Июль в центральной части европейской территории России будет чуть теплее климатической нормы, говорила она.

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ФОТО: flickr.com // Andrey Larin Follow
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