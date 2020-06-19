В Гидрометцентре пообещали Москве новую волну тепла

По словам Паршиной, уже в понедельник в столицу начнёт поступать тёплый воздух, и с каждым днём температура будет расти на пару градусов. В день парада Победы 24 июня в городе может быть до +29 градусов, отметила она.

Июль в центральной части европейской территории России будет чуть теплее климатической нормы, говорила она.

