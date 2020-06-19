Синоптики пообещали россиянам жаркий июль

Второй летний месяц в России будет достаточно теплым. Как пишет РБК, с таким заявлением выступила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Специалист подчеркнула, что температура в июле в центральной части европейской территории страны, на большей части Поволжья, а также на юге России будет чуть выше климатической нормы.

Около нормы она будет в Северо-Западном федеральном округе, в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской областях, а также в Пермском крае и Предуралье.

А вот чуть прохладнее обычного будет в Курганской области, на юге Тюменской области, а также в Омской, Новосибирской и Томской областях, подчеркивает телеканал 360. При этом, специалист подчеркнула, что уточненный прогноз на июль Гидрометцентр представит 1 июля.

Синоптик рассказал, почему погода портится к выходным

К слову, синоптики пообещали жителям столичного региона долгожданную прохладу. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, в Москве и области посвежеет к выходным. Уже в пятницу столбики термометров не превысят 30-градусную отметку, в мегаполисе возможны кратковременные дожди, отмечает RT.

В субботу прогнозируются дожди с грозами. В выходные похолодает до 23 градусов, в понедельник, 22 июня, ожидается не более 20–ти градусов со знаком плюс.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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