Синоптики пообещали россиянам жаркий июль

Второй летний месяц в России будет достаточно теплым. Как пишет РБК, с таким заявлением выступила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Специалист подчеркнула, что температура в июле в центральной части европейской территории страны, на большей части Поволжья, а также на юге России будет чуть выше климатической нормы.

Около нормы она будет в Северо-Западном федеральном округе, в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской областях, а также в Пермском крае и Предуралье.

А вот чуть прохладнее обычного будет в Курганской области, на юге Тюменской области, а также в Омской, Новосибирской и Томской областях, подчеркивает телеканал 360. При этом, специалист подчеркнула, что уточненный прогноз на июль Гидрометцентр представит 1 июля.