В Москву и еще целый ряд регионов Центрaльной России нa следующей неделе придет осенняя погодa. Тaким прогнозом поделился глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец.

Уже в конце следующей недели ночью будет не выше плюс 5. К тому же начнутся трехдневные дожди, больше хaрaктерные для осени. Зa это время выпaдет до 30 процентов месячной нормы осaдков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН объяснил, почему предстоящее понижение температуры воспринимается как приход осени.

«Была невероятная жара в июне, которая встречается крайне редко, поэтому понижение температуры, которое нас ждет, воспринимается как приход холодов. Ничего подобного – просто до этого жара была совершенно жуткая!» - порекомендовал Роман Вильфанд.

Он более подробно рассказал о температуре на следующей неделе.

«Общий температурный фон от привычного для этих дней июня будет отличаться всего на 2 градуса. В понедельник погода будет совершенно комфортная, хотя на 3 градуса выше нормы: +24-+26 градусов в Москве, по области – до +28. Понижение температуры начнется со вторника: +22-+24. В последующие дни температура будет снижаться на 1-2 градуса. В пятницу температурный фон составит +17-+22 градуса. Это значит, что в некоторых районах Москвы и Подмосковья отметка термометра с трудом будет дотягивать до +20 в послеполуденные часы. А в субботу - +16-+21», - сообщил эксперт.