В Гидрометцентре опровергли приход осени в столицу
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН призвал не пугаться изменений погоды.
В Москву и еще целый ряд регионов Центрaльной России нa следующей неделе придет осенняя погодa. Тaким прогнозом поделился глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец.
Уже в конце следующей недели ночью будет не выше плюс 5. К тому же начнутся трехдневные дожди, больше хaрaктерные для осени. Зa это время выпaдет до 30 процентов месячной нормы осaдков.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН объяснил, почему предстоящее понижение температуры воспринимается как приход осени.
«Была невероятная жара в июне, которая встречается крайне редко, поэтому понижение температуры, которое нас ждет, воспринимается как приход холодов. Ничего подобного – просто до этого жара была совершенно жуткая!» - порекомендовал Роман Вильфанд.
Он более подробно рассказал о температуре на следующей неделе.
«Общий температурный фон от привычного для этих дней июня будет отличаться всего на 2 градуса. В понедельник погода будет совершенно комфортная, хотя на 3 градуса выше нормы: +24-+26 градусов в Москве, по области – до +28. Понижение температуры начнется со вторника: +22-+24. В последующие дни температура будет снижаться на 1-2 градуса. В пятницу температурный фон составит +17-+22 градуса. Это значит, что в некоторых районах Москвы и Подмосковья отметка термометра с трудом будет дотягивать до +20 в послеполуденные часы. А в субботу - +16-+21», - сообщил эксперт.
Синоптик отметил, что метеослужба прогнозировала частую смену жарких и прохладных периодов в это лето.
«Мы также прогнозируем понижение давления. Особенно выражена разница будет с четверга на пятницу, когда давление упадет сразу на 15, а то и 20 мм ртутного столба», - рассказал Роман Вильфанд.
Метеоролог также предупредил о предстоящих осадках, которых не хватает в Московском регионе.
«За первые три недели лета в Москве выпадало в среднем 11-13 мм осадков, то есть меньше 20 процентов от месячной нормы. Это создало засушливую и пожароопасную ситуацию. Сегодня, 23 июня, в некоторых районах Московской области прогнозируется не просто высокий, а максимальный, пятый, класс пожароопасности.
И на следующей неделе осадки будут, хотя и кратковременные и небольшие. Они очень нужны, чтобы сгладить эту ситуацию. Начиная со вторника, небо будет более облачным. Заметные осадки вероятны только в конце недели», - прояснил ситуацию Роман Вильфанд.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России рассказал НСН о погоде на выходных.
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