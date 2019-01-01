В субботу в Москве будет побит температурный рекорд

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил НСН, что субботнюю погоду в столичном регионе можно охарактеризовать двумя словами – «очень жарко».

«По прогнозам, ближайшая ночь будет очень теплая – свыше 18 градусов. После дневного зноя организм не успеет восстановиться при такой температуре. Максимальная температура днем – 33 градуса», - пообещал метеоролог.

По словам специалиста, рекордные значения в день летнего солнцестояния были зафиксированы более 100 лет назад – в 1917 году температура составила 31,8 градуса. «Вполне вероятно, завтра этот рекорд будет превзойден. Это очень высокая температура, не характерная для московского региона», - отметил эксперт.

Помимо жары в субботу складываются условия для грозовой деятельности. Синоптики прогнозируют быстрое развитие кучевых облаков, но вместе с тем фрагметарное. «По Москве и области пройдут локальные ливни с грозами. В одной части Москвы может быть гроза, а в другой ясное небо. Осадки интенсивные, но непродолжительные. При грозе усиление ветра до 17 м/с», - рассказал Вильфанд.