Общество

В субботу в Москве будет побит температурный рекорд

21 июня16:15
Станислав Меркулов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал НСН, какая погода ожидает жителей столицы на предстоящих выходных.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил НСН, что субботнюю погоду в столичном регионе можно охарактеризовать двумя словами – «очень жарко».

«По прогнозам, ближайшая ночь будет очень теплая – свыше 18 градусов. После дневного зноя организм не успеет восстановиться при такой температуре. Максимальная температура днем – 33 градуса», - пообещал метеоролог.

По словам специалиста, рекордные значения в день летнего солнцестояния были зафиксированы более 100 лет назад – в 1917 году температура составила 31,8 градуса. «Вполне вероятно, завтра этот рекорд будет превзойден. Это очень высокая температура, не характерная для московского региона», - отметил эксперт.

Помимо жары в субботу складываются условия для грозовой деятельности. Синоптики прогнозируют быстрое развитие кучевых облаков, но вместе с тем фрагметарное. «По Москве и области пройдут локальные ливни с грозами. В одной части Москвы может быть гроза, а в другой ясное небо. Осадки интенсивные, но непродолжительные. При грозе усиление ветра до 17 м/с», - рассказал Вильфанд.

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В воскресенье погода начнет меняться. Антициклон будет отходить на запад, и в регион умеренные будут поступать воздушные массы с Атлантики. «23 июня ночь будет очень теплая, 16-20 градусов, но максимальные дневные температуры станут ниже, уже до 25-27 градусов. Будут кратковременные дожди. В ночь на понедельник без осадков. Температурный фон существенно не изменится – около 25 градусов», - добавил метеоролог.

Как указал синоптик, если последнюю неделю жители столицы находились в погоде, напоминающей краснодарскую в июле, то со следующей они вернутся в привычную московскую, более характерную для июня или даже конца мая.

В начале следующей недели начнется процесс понижения температуры, в Москву будут перемещаться северо-западные воздушные потоки, режим погоды существенно изменится. Это приведет к тому, что уже во вторник дневная температура будет в районе 20-22 градусов, а ночная около 10-градусной отметки. В дальнейшем примерно такой фон и сохранится, в среду термометры могут показать еще немного ниже.


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