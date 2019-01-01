В субботу в Москве будет побит температурный рекорд
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал НСН, какая погода ожидает жителей столицы на предстоящих выходных.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил НСН, что субботнюю погоду в столичном регионе можно охарактеризовать двумя словами – «очень жарко».
«По прогнозам, ближайшая ночь будет очень теплая – свыше 18 градусов. После дневного зноя организм не успеет восстановиться при такой температуре. Максимальная температура днем – 33 градуса», - пообещал метеоролог.
По словам специалиста, рекордные значения в день летнего солнцестояния были зафиксированы более 100 лет назад – в 1917 году температура составила 31,8 градуса. «Вполне вероятно, завтра этот рекорд будет превзойден. Это очень высокая температура, не характерная для московского региона», - отметил эксперт.
Помимо жары в субботу складываются условия для грозовой деятельности. Синоптики прогнозируют быстрое развитие кучевых облаков, но вместе с тем фрагметарное. «По Москве и области пройдут локальные ливни с грозами. В одной части Москвы может быть гроза, а в другой ясное небо. Осадки интенсивные, но непродолжительные. При грозе усиление ветра до 17 м/с», - рассказал Вильфанд.
В воскресенье погода начнет меняться. Антициклон будет отходить на запад, и в регион умеренные будут поступать воздушные массы с Атлантики. «23 июня ночь будет очень теплая, 16-20 градусов, но максимальные дневные температуры станут ниже, уже до 25-27 градусов. Будут кратковременные дожди. В ночь на понедельник без осадков. Температурный фон существенно не изменится – около 25 градусов», - добавил метеоролог.
Как указал синоптик, если последнюю неделю жители столицы находились в погоде, напоминающей краснодарскую в июле, то со следующей они вернутся в привычную московскую, более характерную для июня или даже конца мая.
В начале следующей недели начнется процесс понижения температуры, в Москву будут перемещаться северо-западные воздушные потоки, режим погоды существенно изменится. Это приведет к тому, что уже во вторник дневная температура будет в районе 20-22 градусов, а ночная около 10-градусной отметки. В дальнейшем примерно такой фон и сохранится, в среду термометры могут показать еще немного ниже.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В конгрессе США настаивают на новых санкциях против России
- В ФСБ зафиксировали рост числа украинских туристов в Крыму
- Трамп рассказал, как он чуть не ударил по Ирану
- В МВД признали нарушения полицейских в деле Голунова
- Глава грузинского парламента ушел со своего поста после массовых столкновений