Общество

В выходные в Центральной России установится 34-градусная жара

21 июня19:51

Температура воздуха в предстоящие выходные в некоторых районах Центральной России достигнет +34 градусов. Как отмечает ТАСС, ссылаясь на данные МЧС, в субботу и воскресенье показатели ртутных столбиков термометров будут превышать климатические нормы июня на 7–8 градусов.

В частности, в Тамбовской, Тульской и Московской областях завтра воздух может прогреться 32 градусов. В воскресенье синоптики прогнозирую до +34. Самым жарким днём для Ивановской, Тверской и Калужской областей станет суббота. Там ожидается 32 градуса выше ноля. Такие же показатели ртутных столбиков термометров ожидаются в Курской и Белгородской областях.

Из-за аномальной жары в столичном подземке и на МЦК начали раздавать воду

Между тем, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил НСН, что субботнюю погоду в столичном регионе можно охарактеризовать двумя словами – «очень жарко».

«По прогнозам, ближайшая ночь будет очень теплая – свыше 18 градусов. После дневного зноя организм не успеет восстановиться при такой температуре. Максимальная температура днем – 33 градуса», - пообещал метеоролог.

По словам специалиста, рекордные значения в день летнего солнцестояния были зафиксированы более 100 лет назад – в 1917 году температура составила 31,8 градуса

В связи с таким прогнозом жителям столицы советуют ограничить время пребывания на солнце, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить как можно больше воды, отмечают «Дни.ру».

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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