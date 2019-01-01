В выходные в Центральной России установится 34-градусная жара

Температура воздуха в предстоящие выходные в некоторых районах Центральной России достигнет +34 градусов. Как отмечает ТАСС, ссылаясь на данные МЧС, в субботу и воскресенье показатели ртутных столбиков термометров будут превышать климатические нормы июня на 7–8 градусов.

В частности, в Тамбовской, Тульской и Московской областях завтра воздух может прогреться 32 градусов. В воскресенье синоптики прогнозирую до +34. Самым жарким днём для Ивановской, Тверской и Калужской областей станет суббота. Там ожидается 32 градуса выше ноля. Такие же показатели ртутных столбиков термометров ожидаются в Курской и Белгородской областях.