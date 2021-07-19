Уставшим от жары москвичам пообещали похолодание

Похолодание ожидается в Москве на наступившей неделе. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, во вторник-среду температура воздуха не будет подниматься выше 20 градусов. Впрочем, такая температура более типична, чем +33°C - +34°C, до которых прогревался воздух в столичном регионе последние две недели.

Как пишут «Известия», подобных температур не предвидится минимум до середины следующей недели. Во вторник в российской столице +25°C – +27°C градусов, в среду — 24–26 градусов выше нуля.

Жара может привести к увеличению числа тяжелых случаев коронавируса. Об этом в эфире НСН заявила главный врач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.

«Жара отягощает течение этого заболевания, как и всех других заболеваний, поскольку она сама — большой стресс длят организма. Коронавиурс очень часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания и больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой», — рассказала она.

