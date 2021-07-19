Уставшим от жары москвичам пообещали похолодание
Похолодание ожидается в Москве на наступившей неделе. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, во вторник-среду температура воздуха не будет подниматься выше 20 градусов. Впрочем, такая температура более типична, чем +33°C - +34°C, до которых прогревался воздух в столичном регионе последние две недели.
Как пишут «Известия», подобных температур не предвидится минимум до середины следующей недели. Во вторник в российской столице +25°C – +27°C градусов, в среду — 24–26 градусов выше нуля.
Жара может привести к увеличению числа тяжелых случаев коронавируса. Об этом в эфире НСН заявила главный врач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.
«Жара отягощает течение этого заболевания, как и всех других заболеваний, поскольку она сама — большой стресс длят организма. Коронавиурс очень часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания и больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой», — рассказала она.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+25 018 / сут.
Умерли
148 тыс.+764 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+18 886 / сут.
- Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил запуск ракеты «Циркон»
- Вассерман предсказал отмену пенсионной реформы
- Россиянам назвали главные ошибки при сдаче теста на антитела
- Партия «СР — За правду» предложила КПРФ объединиться после выборов в Госдуму
- Врачи смогут определить тяжесть COVID-19 по слюне
- В Госдуме предложили выплаты пенсионерам за вакцинацию
- Вильфанд предупредил жителей юга России о 44-градусной жаре
- Певице МакSим не могут гарантировать выздоровление
- Вирусолог рассказал о смертности среди привитых и невакцинированных
- Тихановская отказалась участвовать в выборах президента Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru