Ученые предупредили об угрозе засухи в Оренбуржье

Как ожидается, это случится из-за отсутствия влаги в почве и сильной жары. Сложная обстановка с увлаженностью почвы также сохраняется в Татарстане, в районах Алексеевском, Буинском и Мамадышском. Запасы влаги в почве здесь в четыре раза ниже нормы.

Критические запасы влаги отмечаются в Удмуртии, Башкирии, а также в Белгородской и Воронежской областях.

Днем ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что 39 муниципалитетах региона с 22 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

