Ученые предупредили об угрозе засухи в Оренбуржье
Гибель сельскохозяйственных культур прогнозируется на этой неделе в Оренбургской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Как ожидается, это случится из-за отсутствия влаги в почве и сильной жары. Сложная обстановка с увлаженностью почвы также сохраняется в Татарстане, в районах Алексеевском, Буинском и Мамадышском. Запасы влаги в почве здесь в четыре раза ниже нормы.
Критические запасы влаги отмечаются в Удмуртии, Башкирии, а также в Белгородской и Воронежской областях.
Днем ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что 39 муниципалитетах региона с 22 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.
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