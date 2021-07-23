Ученые предупредили об угрозе засухи в Оренбуржье

Гибель сельскохозяйственных культур прогнозируется на этой неделе в Оренбургской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Россиян предупредили о засухе в июле

Как ожидается, это случится из-за отсутствия влаги в почве и сильной жары. Сложная обстановка с увлаженностью почвы также сохраняется в Татарстане, в районах Алексеевском, Буинском и Мамадышском. Запасы влаги в почве здесь в четыре раза ниже нормы.

Критические запасы влаги отмечаются в Удмуртии, Башкирии, а также в Белгородской и Воронежской областях.

Днем ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что 39 муниципалитетах региона с 22 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

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ФОТО: РИА Новости/Андрей Архипов
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