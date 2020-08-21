Падва отреагировал на решение Ефремова сменить адвоката

Адвокат Генрих Падва поддержал решение Михаила Ефремова сменить защитника. В беседе с «Известиями» он отметил, что ранее представлявший интересы актера Эльман Пашаев дискредитирует адвокатское сообщество.

Кроме тог, Падва заявил, что пока не получал официального обращения от Михаила Ефремова или его представителя. Об этом сообщает РБК, напоминая, что ранее Ефремов, который в суде отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заявил, что хочет найти защитников «посильнее». Актер уточнил, что у него есть знакомые юристы Падва, Резник и Никольский, пишет РИА ФАН.

Ефремов в суде отказался от адвоката Пашаева

Между тем, ранее в пятницу, 21 августа, во время заседания в Пресненском суде столицы Ефремов заявил, что «на 90% уверен» в том, что сидел на пассажирском сиденье своего авто в момент смертельного ДТП.

«Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили», — отметил актер. Отвечая на вопрос, уверен ли артист в этом, Ефремов заявил, что «на 90% точно».

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с микрофургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии опьянения. Артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы, напоминает Свободная пресса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АдвокатСудМихаил Ефремов
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