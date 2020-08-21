Падва отреагировал на решение Ефремова сменить адвоката

Между тем, ранее в пятницу, 21 августа, во время заседания в Пресненском суде столицы Ефремов заявил, что «на 90% уверен» в том, что сидел на пассажирском сиденье своего авто в момент смертельного ДТП.

«Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили», — отметил актер. Отвечая на вопрос, уверен ли артист в этом, Ефремов заявил, что «на 90% точно».

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с микрофургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии опьянения. Артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы, напоминает Свободная пресса.

