Учёный заявил, что привитые от COVID-19 мужчины более уверены в постели
Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов в эфире программы «Соловьев LIVE» заявил, что потенция не только физическая функция, но и эмоциональная.
По его словам, вакцина от коронавируса положительно сказывается на мужском здоровье, так как неудачи в постели могут быть связаны со стрессом, а привитый человек не нервничает и «живет полной жизнью», сообщает Ura.ru.
«Человек, защищённый вакциной, радуется, живёт полной жизнью и не испытывает стрессы. От этого потенция хуже точно не будет, а вот лучше может быть», - добавил Семенов.
Ранее в научном центре «Вектор» заявили, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против британского и южноафриканского штамма коронавируса, а антитела к COVID-19 после вакцинации препаратом образуются в 94% случаев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru