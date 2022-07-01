Учёный назвал причины нашествия божьих коровок на Кубани

Комментируя сообщения в соцсетях об огромном количестве насекомых в Анапе он отметил, что это азиатский вид «арлекин», который также называют «гармония», зафиксированный в Сочи в 2012 году.

«По всей видимости, в 2012 году этот жук попал к нам на юг вместе с посадочным материалом, как многие другие виды. И как все инвазивные виды, инвайдеры, он даёт вот такую вспышкообразную численность», - сказал учёный.

Туниев добавил, что растениям и здоровью человека азиатские божьи коровки не несут, однако они вытесняют местных насекомых, поэтому «вызывают определённые опасения в плане биоразнообразия местных видов».

Ранее врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева заявила, что комары не имеют особых предпочтений, связанных с группой крови или комплектацией человека.