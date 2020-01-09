Ученые выяснили, что любители зеленого чая дольше живут
Ученые выяснили, что любители чая живут дольше остальных. Результаты своего исследования группа ученых под руководством Дунфэна Гу из Пекинского объединенного медицинского колледжа опубликовала в научном издании Journal of Preventive Cardiology.
В исследовании приняли участи более ста тысяч добровольцев. Специалисты наблюдали за состоянием их здоровья на протяжении семи лет. В результате выяснилось, что любители чая реже страдают от различных сердечно-сосудистых заболеваний. Такие выводы справедливы по отношению к тем, что выпивал по несколько чашек чая в день, передает «ФедералПресс».
Ученые также подчеркивают, что это касается лишь тех, кто предпочитает зеленый, а не черный чай.
Ранее исследование, проведённое Автономной некоммерческой организацией «Российская система качества», выявило два вида черного байхового чая, которые оказались опасны для здоровья.
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