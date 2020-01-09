Ученые выяснили, что любители зеленого чая дольше живут

9 января 202015:35

Ученые выяснили, что любители чая живут дольше остальных. Результаты своего исследования группа ученых под руководством Дунфэна Гу из Пекинского объединенного медицинского колледжа опубликовала в научном издании Journal of Preventive Cardiology.

Диетолог опровергла пользу горячего чая при простуде

В исследовании приняли участи более ста тысяч добровольцев. Специалисты наблюдали за состоянием их здоровья на протяжении семи лет. В результате выяснилось, что любители чая реже страдают от различных сердечно-сосудистых заболеваний. Такие выводы справедливы по отношению к тем, что выпивал по несколько чашек чая в день, передает «ФедералПресс».

Ученые также подчеркивают, что это касается лишь тех, кто предпочитает зеленый, а не черный чай.

Ранее исследование, проведённое Автономной некоммерческой организацией «Российская система качества», выявило два вида черного байхового чая, которые оказались опасны для здоровья.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УченыеЧайПродолжительность Жизни