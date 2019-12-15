Диетолог опровергла пользу горячего чая при простуде
Диетолог Елена Соломатина предупредила, что горячий чай ухудшает самочувствие человека при высокой температуре. Она рекомендовала употреблять напиток теплым, уточняет «Вечерняя Москва»
Диетолог отметила разогревающий и мочегонный эффект горячего напитка и предложила другой вариант улучшения самочувствия при простуде.
«Лучше пить щелочные напитки», — заявила диетолог.
Елена Соломатина рассказала, что чай способен усилить страх и дрожь в теле, поэтому не рекомендовала употреблять его людям с возбудимой нервной системой. По ее мнению, с особой осторожностью напиток следует употреблять беременным из-за повышения риска возбуждения и выкидыша.
Атеросклероз, колит и язвы, повышенная кислотность в желудке, гипертония и бессонница – при всех этих заболеваниях чай следует употреблять дозированно.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- На посадке в Иркутске произошла авария у вертолета Ми-8
- В Сети появилось видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
- В России и за рубежом ждут прозрения Евросоюза
- В Госдуме рассказали о перемене позиции Японии по мирному договору с Россией
- В Совфеде ответили Польше на попытки сделать Россию врагом