Диетолог опровергла пользу горячего чая при простуде

15 декабря 201915:43

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что горячий чай ухудшает самочувствие человека при высокой температуре. Она рекомендовала употреблять напиток теплым, уточняет «Вечерняя Москва»

Диетолог отметила разогревающий и мочегонный эффект горячего напитка и предложила другой вариант улучшения самочувствия при простуде.

«Лучше пить щелочные напитки», — заявила диетолог.

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Елена Соломатина рассказала, что чай способен усилить страх и дрожь в теле, поэтому не рекомендовала употреблять его людям с возбудимой нервной системой. По ее мнению, с особой осторожностью напиток следует употреблять беременным из-за повышения риска возбуждения и выкидыша.

Атеросклероз, колит и язвы, повышенная кислотность в желудке, гипертония и бессонница – при всех этих заболеваниях чай следует употреблять дозированно.

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ФОТО: pixabay.com
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