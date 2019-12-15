Диетолог опровергла пользу горячего чая при простуде

Елена Соломатина рассказала, что чай способен усилить страх и дрожь в теле, поэтому не рекомендовала употреблять его людям с возбудимой нервной системой. По ее мнению, с особой осторожностью напиток следует употреблять беременным из-за повышения риска возбуждения и выкидыша.

Атеросклероз, колит и язвы, повышенная кислотность в желудке, гипертония и бессонница – при всех этих заболеваниях чай следует употреблять дозированно.

