Опасно для здоровья. В России нашли отравленный чай

Два вида черного байхового чая оказались опасны для здоровья, показало исследование, проведённое Автономной некоммерческой организацией «Российская система качества». Она проверила на отечественном рынке продукты восьми категорий, позиционирующие себя как органические, в число которых вошёл чай.

Как сообщается на сайте организации, все товары были исследованы на содержание 415 видов пестицидов и 18 антибиотиков. В итоге выяснилось, что только два товара из всего списка не отвечали требованиям, предъявляемым к органической продукции.

Пестициды оказались в чёрном байховом чае из Шри-Ланки марки Richman и «Мацесте» - чёрном классическом чае «премиум», отмечает Утро.ру. При этом в этом в одном из них эксперты выявили гексахлорбензол, правда, в небольшой концентрации. Это вещество запрещено по всему миру согласно Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.

Причём оба вида чая промаркированы европейским знаком сертифицированной органической продукции – так называемым «Евролистом». Срок действия сертификата для «Мацесты» истек еще шесть лет назад. Сертифицирующая организация из Италии теперь собирается подать в суд на производителя.

