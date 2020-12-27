Ученые разгадали секрет вечнозеленых хвойных деревьев

Выяснением секрета вечнозеленых хвойных растений занимались ученые из Амстердамского свободного университета, канадского Университета Западного Онтарио и шведского Университета Умео.

Они пришли к выводу, что световая энергия, необходимая молекулам зеленого хлорофилла, в зимний период не используется в последующих процессах фотосинтеза. Это происходит из-за того, что низкие температуры блокируют большую часть биохимических реакций, отмечает РИА Новости.

Авторы выявили биохимические процессы, происходящие в соснах, но считают, что тот же самый механизм действителен для всех видов хвойных деревьев.

Ранее директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в беседе с НСН подчеркнул значение хвойных деревьев.

«Сравнивая хвойные леса с широколиственными, нельзя сказать, что какой-то из этих видов более полезный. Хвойные породы деревьев круглый год продуцируют кислород, в то время как широколиственные деревья только в вегетационный период», — пояснил специалист.

