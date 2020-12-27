Ученые разгадали секрет вечнозеленых хвойных деревьев
Шведские, нидерландские и канадские исследователи выяснили, что деревья хвойных пород остаются зелеными и в холодное время года из-за короткого цикла фотосинтеза. Выводы ученых опубликованы в журнале Nature Communications.
Выяснением секрета вечнозеленых хвойных растений занимались ученые из Амстердамского свободного университета, канадского Университета Западного Онтарио и шведского Университета Умео.
Они пришли к выводу, что световая энергия, необходимая молекулам зеленого хлорофилла, в зимний период не используется в последующих процессах фотосинтеза. Это происходит из-за того, что низкие температуры блокируют большую часть биохимических реакций, отмечает РИА Новости.
Авторы выявили биохимические процессы, происходящие в соснах, но считают, что тот же самый механизм действителен для всех видов хвойных деревьев.
Ранее директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в беседе с НСН подчеркнул значение хвойных деревьев.
«Сравнивая хвойные леса с широколиственными, нельзя сказать, что какой-то из этих видов более полезный. Хвойные породы деревьев круглый год продуцируют кислород, в то время как широколиственные деревья только в вегетационный период», — пояснил специалист.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 258 / сут.
Умерли
54 226+567 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+28 185 / сут.
- В Воронеже представили первые изображения летающего автомобиля
- МИД России предложил послу США выполнить его новогоднее пожелание
- В НАО объем утечки нефтепродуктов составил около 110 кубометров
- В ГУ МВД и МЧС по Москве опровергли слухи о взрыве около театра в центре столицы
- Российский кабмин ввел запрет госзакупок импортных масок везде, кроме ЕАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru