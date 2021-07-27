Ученые объяснили причины последних природных катаклизмов в мире

Природные катаклизмы, которые происходят в мире в последнее время, являются следствием глобального изменения климата. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что все чаще появляется информация о наводнениях в Западной Европе и Китае, волнах жары в США и Канаде, лесных пожарах в Сибири, а также о 50-градусных температурных рекордах в Турции и странах Северной Африки. Одновременно в Южной Африке и Бразилии зарегистрированы небывало низкие температуры.

Вильфанд предупредил о возможной жаре в августе

Немецкий метеоролог Йоханнес Кваас отмечает, что наблюдаемые сейчас события стали следствием выбросов, попавших в атмосферу несколько десятилетий назад. По его словам, планета нагрелась на 1,2 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.

При этом, как пишет Bloomberg, даже если человечество снизит выбросы вредных веществ, потепления все равно не избежать: к концу века температура на Земле повысится на 0,3-0,8 градуса.

Ученые считают, что сделать точный прогноз по сокращению темпов глобального изменения климата невозможно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни прогнозируется опасная погода в некоторых российских регионах, передает RT.

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Фото: twitter.com/BMVg_Bundeswehr
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