Ученые объяснили причины последних природных катаклизмов в мире

Природные катаклизмы, которые происходят в мире в последнее время, являются следствием глобального изменения климата. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что все чаще появляется информация о наводнениях в Западной Европе и Китае, волнах жары в США и Канаде, лесных пожарах в Сибири, а также о 50-градусных температурных рекордах в Турции и странах Северной Африки. Одновременно в Южной Африке и Бразилии зарегистрированы небывало низкие температуры.