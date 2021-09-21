Треть россиян заказываю готовые обеды в офис

Доставку готовой еды или продуктов заказывают на обед свыше 30% офисных сотрудников в России. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера «Самокат» и сервиса «Работа.ру».

Также выяснилось, что лишь у 28% работников, работающих в офисах, есть собственная столовая, 12% из них обеды компенсирует работодатель. А почти у трети опрошенных (30%) в офисе есть только кухня для хранения и разогрева еды. Столько же респондентов рассказали, что условия для обеда на службе просто отсутствуют.