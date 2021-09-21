Треть россиян заказываю готовые обеды в офис

Доставку готовой еды или продуктов заказывают на обед свыше 30% офисных сотрудников в России. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера «Самокат» и сервиса «Работа.ру».

Также выяснилось, что лишь у 28% работников, работающих в офисах, есть собственная столовая, 12% из них обеды компенсирует работодатель. А почти у трети опрошенных (30%) в офисе есть только кухня для хранения и разогрева еды. Столько же респондентов рассказали, что условия для обеда на службе просто отсутствуют.

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При этом большинство (74%) обедают на работе регулярно, передает ТАСС.

Более трети опрошенных (38%) берут готовую еду из дома.

Больше всего тратят на обеды, по данным «Самоката», работников операторов связи. Как правило их чеки выше среднего на 67%.

Ранее диетологи рассказали, что употребление кофе по утрам опасно для здоровья.


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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
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