«Будут дожди!»: Синоптик Леус разрушил надежды москвичей на жару в июле
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил в эфире НСН, что до конца июля температура в столице не превысит 20-25 градусов, локальные дожди сохранятся.
До конца июля погода в столице будет временами дождливой, температура воздуха не превысит 20-25 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что треть от июльской нормы осадков выпала в Москве за прошедшие сутки. В столице из-за сильного ливня повреждено 29 автомобилей. В разных районах Москвы повалено 28 деревьев. Леус пообещал, что к концу недели в столице потеплеет, но жары уже не будет.
«Сегодняшний холод быстро закончится, к концу недели в Москве 19-24 градусов тепла. Но более теплой погоды до конца июля не будет, максимальные показатели термометров составят 20-25 градусов, что чуть ниже климатической нормы. В июле нет надежд на жаркую погоду. Перед началом июля все долгосрочные прогнозы говорили о том, что второй летний месяц в Москве и окрестностях будет на 1,5-2 градуса теплее климатической нормы. На текущий момент аномалия отрицательная и составляет примерно один градус»,- рассказал он.
Он также отказался считать июльские дожди затяжными и отметил, что локальные осадки не покинут столицу до конца месяца.
«Что касается затяжных дождей, их не было в июле. Все дожди, которые были в столичном регионе, носили локальный и кратковременный характер. Такая же ситуация сохранится до конца второго летнего месяца, в отдельные дни кратковременные дожди еще будут. Возможно, в третьей декаде в какие-то дни они будут сильными, но продолжительными не будут», - заключил собеседник НСН.
Днем 18 июля на столицу обрушился ливень с грозой, сопровождавшийся порывами ветра до 17-20 метров в секунду. Сильные дожди прошли в центре, на западе, юге и востоке Москвы, передает «Радиоточка НСН».
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