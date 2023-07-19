«Будут дожди!»: Синоптик Леус разрушил надежды москвичей на жару в июле

«Сегодняшний холод быстро закончится, к концу недели в Москве 19-24 градусов тепла. Но более теплой погоды до конца июля не будет, максимальные показатели термометров составят 20-25 градусов, что чуть ниже климатической нормы. В июле нет надежд на жаркую погоду. Перед началом июля все долгосрочные прогнозы говорили о том, что второй летний месяц в Москве и окрестностях будет на 1,5-2 градуса теплее климатической нормы. На текущий момент аномалия отрицательная и составляет примерно один градус»,- рассказал он.

Он также отказался считать июльские дожди затяжными и отметил, что локальные осадки не покинут столицу до конца месяца.

«Что касается затяжных дождей, их не было в июле. Все дожди, которые были в столичном регионе, носили локальный и кратковременный характер. Такая же ситуация сохранится до конца второго летнего месяца, в отдельные дни кратковременные дожди еще будут. Возможно, в третьей декаде в какие-то дни они будут сильными, но продолжительными не будут», - заключил собеседник НСН.

Днем 18 июля на столицу обрушился ливень с грозой, сопровождавшийся порывами ветра до 17-20 метров в секунду. Сильные дожди прошли в центре, на западе, юге и востоке Москвы, передает «Радиоточка НСН».

