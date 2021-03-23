Тишковец посулил россиянам «персиковое» лето
Летняя пора порадует жителей европейской части России обилием солнца и умеренно тёплой погодой на уровне климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос».
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эксклюзивном интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, каким будет лето 2021 года.
«Лето я бы назвал "оранжевым". Цвета аномалии температур, то есть её отклонения от нормальных показателей, в основном оранжевого или даже персикового цвета. Причем это относится к большей части европейской территории России. Эта цветовая гамма показывает, что средняя температура сезона и среднемесячные температуры будут примерно на один, а в июне и в июле – на два градуса теплее, чем положено по многолетним значениям. Если в июне по осадкам будет норма, то в июле ожидается их дефицит. Он может достигать нескольких десятков процентов. Это говорит о том, что "макушка лета" будет с большим количеством солнечных дней, но и с дефицитом осадков, который может достигать 40%, а в районе Черноземья и на юге страны – до 60%. То есть "макушка лета" будет классической, даже с засушливым периодом. Август будет с нормальными показателями по осадкам. Что касается сентября, то я вижу, что он обычный по норме (температурной – прим. НСН), по количеству осадков – тоже близок к норме», - пояснил собеседник НСН.
Лето с температурой 1-2 градуса теплее нормы и дефицитом осадков в разгар сезона - идеальное для отдыха ,в том числе и пляжного, отметил Тишковец. Однако всё это пока - предварительные прогнозы.
«И июнь будет хорошим. Вообще, лето мне нравится. Но, понятно, что внутри этого температурного среза будут колебания. И от катаклизмов погоды мы никуда не денемся. Но это уже удел краткосрочных прогнозов, которые мы разрабатываем на 5-7 суток. Сейчас нужно понимать, что это предварительные оценки, оправданность такого рода прогнозов 60-70%. А вообще прогноз на лето разрабатывается в конце весны», – отметил Евгений Тишковец.
Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» напомнил, что со среды, 24 марта, весна начнёт перестраиваться на свои положенные рельсы.
«Инициативу захватит антициклон, небо очистится, обойдётся без осадков. Станет много солнца. И до конца недели увеличатся суточные колебания температуры. Да, ночью ещё будут отрицательные температуры. Но к выходным, я думаю, мы выйдем на околонулевые показатели. Днём завтра +4…+6, а ближайшие выходные уже +5…+10 градусов. 25 марта в столичном регионе наступит так называемая метеорологическая весна», - рассказал "Радиоточке НСН" Тишковец.
Синоптик сообщил, что потепление охватит большую часть европейской территории России. Исключением станет северо-восток европейской России, республика Коми, Нарьям-Мар, Ненецкий автономный округ и всё Предуралье. Там пока ещё холодно. Но и туда тепло также доберется, но уже на следующей неделе.
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