Тишковец посулил россиянам «персиковое» лето

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эксклюзивном интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, каким будет лето 2021 года.

«Лето я бы назвал "оранжевым". Цвета аномалии температур, то есть её отклонения от нормальных показателей, в основном оранжевого или даже персикового цвета. Причем это относится к большей части европейской территории России. Эта цветовая гамма показывает, что средняя температура сезона и среднемесячные температуры будут примерно на один, а в июне и в июле – на два градуса теплее, чем положено по многолетним значениям. Если в июне по осадкам будет норма, то в июле ожидается их дефицит. Он может достигать нескольких десятков процентов. Это говорит о том, что "макушка лета" будет с большим количеством солнечных дней, но и с дефицитом осадков, который может достигать 40%, а в районе Черноземья и на юге страны – до 60%. То есть "макушка лета" будет классической, даже с засушливым периодом. Август будет с нормальными показателями по осадкам. Что касается сентября, то я вижу, что он обычный по норме (температурной – прим. НСН), по количеству осадков – тоже близок к норме», - пояснил собеседник НСН.

Лето с температурой 1-2 градуса теплее нормы и дефицитом осадков в разгар сезона - идеальное для отдыха ,в том числе и пляжного, отметил Тишковец. Однако всё это пока - предварительные прогнозы.

«И июнь будет хорошим. Вообще, лето мне нравится. Но, понятно, что внутри этого температурного среза будут колебания. И от катаклизмов погоды мы никуда не денемся. Но это уже удел краткосрочных прогнозов, которые мы разрабатываем на 5-7 суток. Сейчас нужно понимать, что это предварительные оценки, оправданность такого рода прогнозов 60-70%. А вообще прогноз на лето разрабатывается в конце весны», – отметил Евгений Тишковец.