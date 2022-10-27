Тишковец: москвичей ожидает барическая пила и понижение температуры

Он также, рассказал, что в воскресенье во второй половине дня дожди станут переходить в заряды мокрого снега с ухудшением видимости, а уже в понедельник пройдут скоротечные снегопады, ночью по-прежнему ветрено, но уже с метелью.

«Утром в понедельник в Москве подморозит до нуля - минус 2, по региону от минус 4 до плюс 1, на дорогах станет скользко - образуется гололедица», - сообщил Тишковец.