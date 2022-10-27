Тишковец: москвичей ожидает барическая пила и понижение температуры

В Москве с наступлением следующей недели резко похолодает. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.

По его словам, ночью ожидаются заморозки до минус 2 и метель, образуется гололедица.

«Уже во второй половине воскресенья начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый началом вторжения полярного воздуха, штормовым ветром с порывами до 15-20 метров в секунду», - отметил синоптик.

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Он также, рассказал, что в воскресенье во второй половине дня дожди станут переходить в заряды мокрого снега с ухудшением видимости, а уже в понедельник пройдут скоротечные снегопады, ночью по-прежнему ветрено, но уже с метелью.

«Утром в понедельник в Москве подморозит до нуля - минус 2, по региону от минус 4 до плюс 1, на дорогах станет скользко - образуется гололедица», - сообщил Тишковец.

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Во вторник характер метеоусловий существенно не изменится, добавил он.

Кроме того, как подчеркнул специалист, в столичном регионе ожидаются резкие перепады атмосферного давления.

«С 752 миллиметров ртутного столба в пятницу до 734 миллиметров ртутного столба в воскресенье, а дальше – снова сильный рост. Такая барическая пила с колебаниями до 18 единиц отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей», - предупредил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде до конца октября, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Атмосферное ДавлениеПохолоданиеПогода В МосквеЕвгений Тишковец
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