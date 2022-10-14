Пока -дожди: Синоптик рассказал, когда Москве ждать первого снега

В выходные в Москве и Подмосковье будет облачно, на следующей неделе пойдут дожди и похолодает Об этом рассказал НСН метеоролог Александр Шувалов.

В ближайшие выходные в Москве и Подмосковье ожидается теплая, облачная погода, осадков не предвидится, однако новая неделя принесет в московский регион дожди. Об этом НСН сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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По его словам, в субботу и воскресенье будет облачно, с очень редкими прояснениями, но достаточно тепло, обойдется без ночных заморозков и без осадков. Ночные температуры составят +3…5 градусов, днем воздух прогреется до +10 градусов. Однако с понедельника в Москве ожидается дождливая погода.

«В начале недели к столичному региону приблизятся фронтальные зоны с запада, пройдут дожди, хотя они не будут сплошными, проливными и затяжными. На температурных показателях это не скажется, похолодание до +5…8 градусов ожидается только после 19-20 октября», — отметил Шувалов.

Метеоролог рассказал, когда жителям столичного региона ждать заморозков и первого снега.

«Полагаю, что первый снег придет в Москву и Подмосковье на рубеже 25-30 октября. Однако это очень приблизительные даты, вероятность не слишком высока. Не следует думать, что это обязательно произойдет именно в эти дни. Что же касается заморозков, в ближайшие 5-6 дней московский регион обойдется без них», — заключил собеседник НСН.

Ранее Александр Шувалов пообещал жителям Москвы и Московской области теплую и сухую погоду с 10 по 16 октября.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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