Пока -дожди: Синоптик рассказал, когда Москве ждать первого снега
В выходные в Москве и Подмосковье будет облачно, на следующей неделе пойдут дожди и похолодает Об этом рассказал НСН метеоролог Александр Шувалов.
В ближайшие выходные в Москве и Подмосковье ожидается теплая, облачная погода, осадков не предвидится, однако новая неделя принесет в московский регион дожди. Об этом НСН сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, в субботу и воскресенье будет облачно, с очень редкими прояснениями, но достаточно тепло, обойдется без ночных заморозков и без осадков. Ночные температуры составят +3…5 градусов, днем воздух прогреется до +10 градусов. Однако с понедельника в Москве ожидается дождливая погода.
«В начале недели к столичному региону приблизятся фронтальные зоны с запада, пройдут дожди, хотя они не будут сплошными, проливными и затяжными. На температурных показателях это не скажется, похолодание до +5…8 градусов ожидается только после 19-20 октября», — отметил Шувалов.
Метеоролог рассказал, когда жителям столичного региона ждать заморозков и первого снега.
«Полагаю, что первый снег придет в Москву и Подмосковье на рубеже 25-30 октября. Однако это очень приблизительные даты, вероятность не слишком высока. Не следует думать, что это обязательно произойдет именно в эти дни. Что же касается заморозков, в ближайшие 5-6 дней московский регион обойдется без них», — заключил собеседник НСН.
Ранее Александр Шувалов пообещал жителям Москвы и Московской области теплую и сухую погоду с 10 по 16 октября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- Посол ЛНР допустил скорую попытку прорыва ВСУ на сватовском направлении
- СМИ: Дело в отношении ректора РАНХиГС Мау прекращено
- 14-летнюю школьницу заподозрили в жестоком убийстве младшей сестры
- Роспотребнадзор подал в суд на Wildberries за торговлю мухоморами
- Стремоусов призвал жителей Херсонской области выехать в другие регионы РФ
- Орбан заявил о проигрыше Европы при отказе от российских энергоносителей
- В ЦБ захотели ввести переводы через СБП в интернет-банки крупнейших финорганизаций
- Сенатор призвал разобраться с «облавами» на уклонистов
- Кабмин поручил завершить ремонт Крымского моста до 1 июля 2023 года
- Danone откажется от своего подразделения в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru