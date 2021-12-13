Тишковец: Новый год «без соплей» – со снегом и морозами

В отдельных районах Москвы уже начался снегопад, максимум интенсивности которого придется на вечерний час пик, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Сейчас Москву постепенно начинает накрывать волновой атмосферный фронт, поэтому снег уже в отдельных районах Москвы начался, пока небольшой, который будет постепенно усиливаться, выйдя на максимум интенсивности в вечерний час пик, особенно после полуночи, когда снегопад в период до 6 утра станет довольно сильным. А видимость будет ухудшаться до 1000-1500 метров. В общей сложности за вот эти ближайшие 15 часов выпадет до 8-13 миллиметров осадков при месячной норме декабря в 56 миллиметров. Не могу сказать, что это камни с неба, но все равно это хороший, здоровый снегопад. Такой мощности снегопады в декабре в среднем бывают на чаще одного раза в десять лет. Высота сугробов вырастет в столице к утру вторника на восемь сантиметров – с нынешних 13 до 21, что соответствует климатической норме первой декады января. Надо готовиться к тому, что вечером и ночью будут сложности на дорогах, это ухудшение видимости, нужно разгребать будет, завтра утром в том числе», - рассказал Тишковец.

По его словам, предстоящая неделя по климатическим показателям будет зимней, оттепель ожидается только в четверг.

«В течение недели грядет потепление, которое вряд ли сможет уничтожить потенциал обосновавшейся зимы с мощными сугробами и холодами, в первой воловине недели мы все равно будем находиться в температурных показателях – от -1 до -6 градусов, днем столбики термометров будут с трудом подбираться к нулевой отметке. Я думаю, оттепельным со слабым плюсом будет только четверг, слякоть будет недолгой, уже к вечеру пятницы начнет подмораживать. С наступлением выходных зима вернет свои пошатнувшиеся позиции – еще больше снега выпадет, будут морозы», - отметил синоптик.