Температура в Москве достигла плюс 30 градусов

Температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ в Москве в четверг днем поднялась до 30 градусов. Об этом сообщили в столичном метеобюро.

Предыдущий температурный максимум с начала года был зафиксирован 8 июня - 29,4 градуса.