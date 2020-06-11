Температура в Москве достигла плюс 30 градусов
Температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ в Москве в четверг днем поднялась до 30 градусов. Об этом сообщили в столичном метеобюро.
Предыдущий температурный максимум с начала года был зафиксирован 8 июня - 29,4 градуса.
По данным синоптиков, рекордное значение температуры в Москве 11 июня отмечено в 1998 году - плюс 31,3 градуса.
Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу погода в Москве сильно поменяется. Жара уйдет, столбики термометра поднимутся лишь до +24 градусов. В выходные также будет комфортная погода. Таким образом столичный регион ощутит на себе арктическое вторжение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru