МЧС экстренно предупредило о грозе с градом в Москве

МЧС предупреждает, что на столичный регион надвигаются гроза и град. Спасатели рекомендуют отказаться на время от поездок на личном транспорте. Неблагоприятные погодные явления возможны в период с 12:00 до 22:00 часов, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичный главк МЧС.

Согласно прогнозу, в некоторых районах возможен сильный ливень, град местами может быть довольно крупным. При грозе усиление ветра до 18-23 метров в секунду. В таких условиях на дорогах резко ухудшается видимость, что чревато повышенным риском ДТП.

Парковать автомобили рекомендуют вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Жителям также рекомендуется по возможности не выходить из дома. Во время грозы держаться подальше от электропроводки, антенн.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что к концу этой недели ожидается резкий спад жары, температура воздуха в столице и области окажется ниже нормы на 1 - 2 градуса и составит +16 +20, отмечает РИА ФАН.

Возвращение к климатической норме ожидается не раньше понедельника. При этом на протяжении будущей недели температура будет ещё повышаться, но на 30-градусную жару уже не стоит рассчитывать.

