МЧС экстренно предупредило о грозе с градом в Москве
МЧС предупреждает, что на столичный регион надвигаются гроза и град. Спасатели рекомендуют отказаться на время от поездок на личном транспорте. Неблагоприятные погодные явления возможны в период с 12:00 до 22:00 часов, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичный главк МЧС.
Согласно прогнозу, в некоторых районах возможен сильный ливень, град местами может быть довольно крупным. При грозе усиление ветра до 18-23 метров в секунду. В таких условиях на дорогах резко ухудшается видимость, что чревато повышенным риском ДТП.
Парковать автомобили рекомендуют вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Жителям также рекомендуется по возможности не выходить из дома. Во время грозы держаться подальше от электропроводки, антенн.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что к концу этой недели ожидается резкий спад жары, температура воздуха в столице и области окажется ниже нормы на 1 - 2 градуса и составит +16 +20, отмечает РИА ФАН.
Возвращение к климатической норме ожидается не раньше понедельника. При этом на протяжении будущей недели температура будет ещё повышаться, но на 30-градусную жару уже не стоит рассчитывать.
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