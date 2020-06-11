В пятницу в Москву придет арктический холод

В пятницу погода в Москве сильно изменится. Как сообщил замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, в четверг столбик термометра может подняться до +32 градусов. Местами ожидаются ливни с грозами, при которых порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду.

МЧС экстренно предупредило о грозе с градом в Москве

Однако уже завтра столичный регион ощутит арктическое вторжение, сообщает АГН «Москва». Температуда воздуха упадет до +24 градусов. Не исключены дожди и порывистый ветер. В субботу и воскресенье до+21 градуса.

По данным специалистов, похолодание будет недолгим. С понедельника снова станет теплее.

Ранее в четверг МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе с градом.




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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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