В пятницу в Москву придет арктический холод
В пятницу погода в Москве сильно изменится. Как сообщил замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, в четверг столбик термометра может подняться до +32 градусов. Местами ожидаются ливни с грозами, при которых порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду.
Однако уже завтра столичный регион ощутит арктическое вторжение, сообщает АГН «Москва». Температуда воздуха упадет до +24 градусов. Не исключены дожди и порывистый ветер. В субботу и воскресенье до+21 градуса.
По данным специалистов, похолодание будет недолгим. С понедельника снова станет теплее.
Ранее в четверг МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе с градом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru