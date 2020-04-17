Температура гибели и «нулевой пациент»: Какие открытия полезнее в борьбе с коронавирусом

Как сообщается, сначала ученые, следуя стандартным протоколам дезактивации вируса, нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа, однако некоторые штаммы все еще были способны к размножению после подобной процедуры. Полностью дезактивировать COVID-19 удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.

Как утверждают ученые, их исследования могут помочь в разработке более эффективного протокола по дезактивации коронавируса, что позволит эффективнее защитить медицинский персонал, работающий напрямую с образцами.

Ранее стало известно об обнаружении «нулевого пациента», зараженного коронавирусом, который работал в лаборатории в Ухане. Однако, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН назвал «нулевого пациента» бесполезной для уничтожения вируса находкой. «Сам по себе этот факт не является доказательством искусственного происхождения коронавируса, и для борьбы с ним это не даст ровным счётом ничего. Да и установить первого заболевшего, с которого началось распространение, в текущих условиях чрезвычайно трудно, поэтому я уверен, что это попытки построить конспирологические теории», - сообщил вирусолог.

