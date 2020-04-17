Температура гибели и «нулевой пациент»: Какие открытия полезнее в борьбе с коронавирусом
Ученые обнаружили температуру гибели коронавируса. Кроме того, был найден «нулевой пациент». Однако, в эфире НСН вирусолог усомнился в том, что все исследования и открытия, сделанные в связи с коронавирусом, могут принести пользу в борьбе с пандемией.
Французские ученые из Университета Прованса установили температуру, при которой гибнет коронавирус: необходимо в течение 15 минут поддерживать тепловое воздействие в 92 градуса, говорится в исследовании, опубликованном на ресурсе bioRxiv.
Как сообщается, сначала ученые, следуя стандартным протоколам дезактивации вируса, нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа, однако некоторые штаммы все еще были способны к размножению после подобной процедуры. Полностью дезактивировать COVID-19 удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.
Как утверждают ученые, их исследования могут помочь в разработке более эффективного протокола по дезактивации коронавируса, что позволит эффективнее защитить медицинский персонал, работающий напрямую с образцами.
Ранее стало известно об обнаружении «нулевого пациента», зараженного коронавирусом, который работал в лаборатории в Ухане. Однако, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН назвал «нулевого пациента» бесполезной для уничтожения вируса находкой. «Сам по себе этот факт не является доказательством искусственного происхождения коронавируса, и для борьбы с ним это не даст ровным счётом ничего. Да и установить первого заболевшего, с которого началось распространение, в текущих условиях чрезвычайно трудно, поэтому я уверен, что это попытки построить конспирологические теории», - сообщил вирусолог.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
27 938+3 448 / сут.
Умерли
232+34 / сут.
Выздоровели
2 304+318 / сут.
- COVID-19 изменил планы готовившего нападение на школу подростка
- Вильфанд пообещал жителям нескольких регионов РФ аномальное тепло
- В центре Москвы горит жилой дом. Идёт эвакуация
- МЧС и Роспотребнадзор поспорили из-за масок на улице
- Новости за ночь: В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru