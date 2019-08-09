Стало известно, когда лето вернётся в Москву

Погода в столичном регионе в предстоящие выходные войдёт в рамки августовской нормы. Об этом RT рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что потепление придёт, как только циклон, который принёс похолодание и дожди, сместится на северо-восток. Нормальный температурный режим сохранится и на будущей недели.

Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, летняя погода начнёт возвращаться в столицу уже сегодня вечером. С 15 - 16 часов давление будет расти и достигнет нормальных отметок.