Стало известно, когда лето вернётся в Москву
Погода в столичном регионе в предстоящие выходные войдёт в рамки августовской нормы. Об этом RT рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что потепление придёт, как только циклон, который принёс похолодание и дожди, сместится на северо-восток. Нормальный температурный режим сохранится и на будущей недели.
Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, летняя погода начнёт возвращаться в столицу уже сегодня вечером. С 15 - 16 часов давление будет расти и достигнет нормальных отметок.
Пока же, как сообщает Москва 24, в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за возможных дождя, грозы и порывистого ветра.
Накануне вечером телеканалы в столице впервые задействовали как систему оповещения горожан о вероятности чрезвычайной ситуации – на экраны телевизоров выводилось предупреждение.
Пик непогоды пришёлся на ночные часы.
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