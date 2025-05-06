Аэропорт «Внуково» с 8 по 12 мая усилит меры досмотра пассажиров
Столичный аэропорт «Внуково» с 8 по 12 мая усиливает меры досмотра пассажиров, сообщили в пресс-службе авиагавани, передает РИА Новости.
В связи с этим пассажирам рекомендуется приезжать в аэропорт заранее, закладывать возможные очереди в свой график. Также посетителей призвали с пониманием отнестись к возможным задержкам на пунктах досмотра и контроля.
Обычно рекомендуется приезжать в аэропорт за 3 часа до вылета рейса, если он международный, и за 2 часа, если он внутренний. В данном случае можно увеличить эти временные интервалы, чтобы точно успеть пройти все необходимые пункты контроля.
В ночь на 6 мая в связи с угрозой атаки БПЛА на время закрывались столичные аэропорты «Жуковский», «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», не работали аэропорты в Калуге, Волгограде, Самаре, Саратове, Иваново, Нижнем Новгороде, Ярославле. Сообщается, что ограничения уже сняты, передает «Радиоточка НСН».
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