Ассоциация Блогеров и Агентств внесла новых инфлюенсеров в черный список

Ассоциация Блогеров и Агентств (АБА) добавила новых инфлюенсеров в черный список. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

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В апреле 2025 года сразу девять известных блогеров оказались включены в «Черный список» по итогам проверки жалоб на их действия, сообщили в Ассоциации Блогеров и Агентств. Впервые на арбитраж рабочей группы вызвали агентства «Pichesky» и «Апрель». Причиной для вызова называются жалобы участников АБА на систематическую просрочку оплаты по реализованным проектам.

Основанием для попадания в список может стать систематическое нарушение правил делового взаимодействия, участие в громких скандалах, наносящих ущерб репутации рекламодателя или рынку, случаи неэтичного поведения или статус иноагента.

Ранее сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин заявил «Радиоточке НСН», что зачастую блогеры идут на нарушение закона ради желания прославиться, этический кодекс нужен, чтобы определить границы дозволенного.

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ФОТО: ТАСС
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