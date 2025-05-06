Ассоциация Блогеров и Агентств внесла новых инфлюенсеров в черный список
Ассоциация Блогеров и Агентств (АБА) добавила новых инфлюенсеров в черный список. Об этом говорится в сообщении ассоциации.
В апреле 2025 года сразу девять известных блогеров оказались включены в «Черный список» по итогам проверки жалоб на их действия, сообщили в Ассоциации Блогеров и Агентств. Впервые на арбитраж рабочей группы вызвали агентства «Pichesky» и «Апрель». Причиной для вызова называются жалобы участников АБА на систематическую просрочку оплаты по реализованным проектам.
Основанием для попадания в список может стать систематическое нарушение правил делового взаимодействия, участие в громких скандалах, наносящих ущерб репутации рекламодателя или рынку, случаи неэтичного поведения или статус иноагента.
Ранее сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин заявил «Радиоточке НСН», что зачастую блогеры идут на нарушение закона ради желания прославиться, этический кодекс нужен, чтобы определить границы дозволенного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru