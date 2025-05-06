Страны Балтии начали подготовку к эвакуации населения
Литва, Латвия, Эстония и Польша приступили к подготовке совместного меморандума о координации действия при эвакуации населения. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Литвы.
Ожидается, что документ будет подписан в июне. В литовском министерстве сообщили, что страны будут «координировать свои действия друг с другом и назначать ответственных за эвакуацию населения».
Ключевой целью меморандума в МВД Литвы назвали укрепление регионального сотрудничества как при эвакуации внутри страны, так и при трансграничной эвакуации.
Ранее литовский лидер Гитанас Науседа потребовал силой остановить Россию и прекратить использовать «сладкие слова» для разрешения российско-украинского конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru