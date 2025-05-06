Kia Motors зарегистрировала в России еще пять товарных знаков
Южнокорейский автопроизводитель Kia Motors зарегистрировал в России еще пять товарных знаков. Соответствующая информация появилась в базе Роспатента.
В частности, по классам 9, 16, 35 и 27 были зарегистрированы товарные знаки «Kia My Mobility», «A Better Way To Go Green Light» и «Kia Edition Plus».
Согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), указанные категории означают загружаемое программное обеспечение для удаленной диагностики автомобилей, вывески (бумажные или картонные), автомобильные напольные коврики.
Ранее компания Kia зарегистрировала в России, товарные знаки, позволяющие, в том числе, строить заводы и промышленные объекты, обслуживать автомобили и производить машинное масло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru