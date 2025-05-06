Умер дирижер Вахтанг Мачавариани

Грузинский дирижер Вахтанг Мачавариани скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщила оперная певица Тамар Ивери в своих соцсетях.

Мачавариани родился в Тбилиси в 1951 году. С 1984 по 1990 год он работал в Кировском театре Ленинграда. В 1990 году Мачавариани создал Советский фестивальный оркестр (позже Московский фестивальный оркестр). В этом оркестре играли лидеры ведущих оркестров СССР.

С 1996 года музыкант стал главным дирижером Государственного симфонического оркестра Грузии. Также Мачавариани дирижировал в Большом театре Москвы.

За свою карьеру он дирижировал примерно 80 оркестрами, в их числе самые известные симфонические оркестры мира.

Мачавариани является автором «Марша» для оркестра Вооруженных сил Грузии, 10 сонетов по Шекспиру, фортепианного концерта, симфонической поэмы «Нацаркекия», симфонии № 1 «Гармония мира».

