Умер дирижер Вахтанг Мачавариани
Грузинский дирижер Вахтанг Мачавариани скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщила оперная певица Тамар Ивери в своих соцсетях.
Мачавариани родился в Тбилиси в 1951 году. С 1984 по 1990 год он работал в Кировском театре Ленинграда. В 1990 году Мачавариани создал Советский фестивальный оркестр (позже Московский фестивальный оркестр). В этом оркестре играли лидеры ведущих оркестров СССР.
С 1996 года музыкант стал главным дирижером Государственного симфонического оркестра Грузии. Также Мачавариани дирижировал в Большом театре Москвы.
За свою карьеру он дирижировал примерно 80 оркестрами, в их числе самые известные симфонические оркестры мира.
Мачавариани является автором «Марша» для оркестра Вооруженных сил Грузии, 10 сонетов по Шекспиру, фортепианного концерта, симфонической поэмы «Нацаркекия», симфонии № 1 «Гармония мира».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru