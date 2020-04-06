Сомнолог рассказал, как сон помогает в борьбе с COVID-19
Председатель правления Национального сомнологического общества заявил НСН, что сон является залогом крепкого иммунитета.
В условиях распространения коронавируса правильный режим сна приобретает особое значение. Старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Александр Пучков заявил в интервью радио Sputnik. По его мнению сейчас нужно хорошо спать, поскольку это необходимо для нормальной работы иммунитета.
«Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы. Хороший сон для иммунитета очень важен, а сейчас проблема иммунитета стоит остро», - отметил специалист.
Председатель правления Национального сомнологического общества, доктор биологических наук Владимир Ковальзон в эфире НСН подтвердил, что сон является важным фактором для крепкого иммунитета.
«Больше, чем потребность есть, не переспишь, но высыпаться для формирования иммунитета нужно. Во время пребывания в режиме самоизоляции нужно не просто отключать будильник, чтобы высыпаться, но и соблюдать режим. Ложиться в одно и то же время, в одно и то же время вставать. И в этом случае, иммунитет, данный ему от природы, человек сможет реализовать», - утверждает эксперт.
Общий совет сомнологов таков: спать как минимум по 8 часов в день в хорошо проветренной комнате, где прохладно, темно и тихо. В помещении также не должно быть включенных телевизоров, компьютеров и других электроприборов. По возможности сохранять режима отхода ко сну и пробуждения.
«Большинство людей имеют потребность в пяти циклах сна, это примерно 8 часов. Но есть и те, которым нужно 6 циклов. У каждого своя норма, и ее нужно реализовывать, чтобы на полную мощность заработала иммунная машина», - дал пояснения Владимир Ковальзон.
Ранее ученые Мельбурнского университета доказали, что сильный иммунитет способен успешно сопротивляться развитию коронавирусной инфекции. Такой вывод они сделали, изучая состояние 40-летней пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19. Медики заметили, что количество иммунных клеток резко возросло, как при заболевании гриппом. Как выяснилось, отлично состояние иммунной системы помогло ей выздороветь в течение трех ней.
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