Сомнолог рассказал, как сон помогает в борьбе с COVID-19

«Больше, чем потребность есть, не переспишь, но высыпаться для формирования иммунитета нужно. Во время пребывания в режиме самоизоляции нужно не просто отключать будильник, чтобы высыпаться, но и соблюдать режим. Ложиться в одно и то же время, в одно и то же время вставать. И в этом случае, иммунитет, данный ему от природы, человек сможет реализовать», - утверждает эксперт.

Общий совет сомнологов таков: спать как минимум по 8 часов в день в хорошо проветренной комнате, где прохладно, темно и тихо. В помещении также не должно быть включенных телевизоров, компьютеров и других электроприборов. По возможности сохранять режима отхода ко сну и пробуждения.

«Большинство людей имеют потребность в пяти циклах сна, это примерно 8 часов. Но есть и те, которым нужно 6 циклов. У каждого своя норма, и ее нужно реализовывать, чтобы на полную мощность заработала иммунная машина», - дал пояснения Владимир Ковальзон.

Ранее ученые Мельбурнского университета доказали, что сильный иммунитет способен успешно сопротивляться развитию коронавирусной инфекции. Такой вывод они сделали, изучая состояние 40-летней пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19. Медики заметили, что количество иммунных клеток резко возросло, как при заболевании гриппом. Как выяснилось, отлично состояние иммунной системы помогло ей выздороветь в течение трех ней.

