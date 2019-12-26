«Маловато». Путин признался в недосыпе

Президент России Владимир Путин посетовал на нехватку сна. О такой проблеме глава государства рассказал накануне вечером во время перерыва в матче Ночной хоккейной лиги, который проходил на катке Красной площади. По словам Путина, последнее время ему удаётся поспать четыре-пять часов. «Маловато», — признался президент в эфире телеканала «Россия 24».

Как отмечает «Свободная пресса», вместе с российским лидером в команде играли министр обороны Сергей Шойгу, хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.