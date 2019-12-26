«Маловато». Путин признался в недосыпе
Президент России Владимир Путин посетовал на нехватку сна. О такой проблеме глава государства рассказал накануне вечером во время перерыва в матче Ночной хоккейной лиги, который проходил на катке Красной площади. По словам Путина, последнее время ему удаётся поспать четыре-пять часов. «Маловато», — признался президент в эфире телеканала «Россия 24».
Как отмечает «Свободная пресса», вместе с российским лидером в команде играли министр обороны Сергей Шойгу, хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.
Им противостояли глава Тульской области Алексей Дюмин, предприниматели Геннадий Тимченко, Роман Ротенберг Владимир Потанин, а также саксофонист Игорь Бутман и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Президентская команда победила со счетом 8:5, сам Владимир Путин записало на свой счёт несколько шайб, сообщают «Известия». В перерывах между периодами глава государства с удовольствием пообщался с участниками игры за чаем в кафе у катка.
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