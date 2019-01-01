Диетолог запретила россиянам есть бургеры с антибиотиками

Исследование Роскачества показало, что в бургерах некоторых российских сетевых ресторанов содержатся «малые дозы» антибиотиков. В исследовании приняли участие 11 ресторанов, в том числе всемирно известные McDonald’s, Burger King и KFC. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Проверки показали, что в «Биг Маке» содержится тернидазол, в «Шефбургере» (KFC) — энрофлоксацин. В бургере «классический King» из меню «Мясоroob» был обнаружен офлоксацин

В эфире НСН врач-диетолог Лидия Ионова назвала последствия регулярного потребления бургеров, в составе которых обнаружили антибиотики

«Даже малые дозы при регулярном потреблении могут повлиять на микрофлору человека: в дальнейшем антибиотики будут просто не эффективны. Их постоянное воздействие нарушает микрофлору кишечника, что в свою очередь ведет к снижению иммунитета, а также возможным аллергическим заболеваниям» — заключила она.

Также диетолог добавила, что для избежания негативных последствий для организма, от бургеров лучше отказаться.

Исследования Роскачества проводились в трех федеральных округах: Центральном, Южном и Сибирском. Организация проверила бургеры ресторанов McDonald’s, KFC, Burger King, Farш, Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, «Мясоroob», Black Star Burger, Jerry Wings и «Мираторг». Помимо содержания антибиотиков проверки показали, что продукция практически всех сетей превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения по количеству соли.

