Собянин назвал три главных фактора, позволивших победить коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица прошла самую тяжелую фазу пандемии COVID-19 с куда меньшими потерями, чем другие мировые города.
Столичный градоначальник написал в своем блоге, что Москва не допустила коллапса системы здравоохранения и смогла защитить старшее поколение. Собянин подчеркнул, что экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть.
Мэр рассказал, что, помимо системы здравоохранения, ключевую роль в борьбе с пандемией сыграли еще несколько факторов. Одним из таких факторов он назвал благоустройство и реорганизация ЖКХ.
Градоначальник также отметил, что в борьбе с коронавирусом помогла ликвидация диких рынков и ларьков, а широкие тротуары облегчили людям соблюдение социальной дистанции.
Собянин также отметил, что возрождение московской промышленности и поддержка инноваций послужили производству антисептиков, средств индивидуальной защиты и другой необходимой для защиты людей.
При этом мэр отметил, что доверие и сотрудничество со стороны москвичей позволило отказаться от таких жестких мер, как тотальный выход из дома.
Собянин напомнил, что действовавшие в Москве ограничения не запрещали покидать дом. По его словам, три главных фактора, благодаря которым Москва справилась с пандемией, это адекватная реакция на возникшую угрозу, прочный фундамент и достаточные ресурсы, поддержка и сотрудничество москвичей.
Он также подчеркнул, что число выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось почти в 10 раз от пика пандемии.
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