Собянин назвал три главных фактора, позволивших победить коронавирус

Мэр рассказал, что, помимо системы здравоохранения, ключевую роль в борьбе с пандемией сыграли еще несколько факторов. Одним из таких факторов он назвал благоустройство и реорганизация ЖКХ.

Градоначальник также отметил, что в борьбе с коронавирусом помогла ликвидация диких рынков и ларьков, а широкие тротуары облегчили людям соблюдение социальной дистанции.

Собянин также отметил, что возрождение московской промышленности и поддержка инноваций послужили производству антисептиков, средств индивидуальной защиты и другой необходимой для защиты людей.

При этом мэр отметил, что доверие и сотрудничество со стороны москвичей позволило отказаться от таких жестких мер, как тотальный выход из дома.

Собянин напомнил, что действовавшие в Москве ограничения не запрещали покидать дом. По его словам, три главных фактора, благодаря которым Москва справилась с пандемией, это адекватная реакция на возникшую угрозу, прочный фундамент и достаточные ресурсы, поддержка и сотрудничество москвичей.

Он также подчеркнул, что число выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось почти в 10 раз от пика пандемии.







