Собянин предрек осложнение ситуации с COVID-19 этой осенью

Значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию от COVID-19 Столичные центры занятости трудоустроили 56 тысяч москвичей с начала года Более тысячи некоммерческих организаций подали заявки на конкурс грантов Мэра Москвы Московские дворцы творчества приглашают на мероприятия ко Дню города Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается в столице