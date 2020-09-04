Собянин предрек осложнение ситуации с COVID-19 этой осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что грядущей осенью российская столица может столкнуться с осложнением ситуации с коронавирусом.

Градоначальник назвал две причины возможного ухудшения ситуации с COVID-19: начало учебного года и возвращение людей с дач.

Власти Москвы разрешили проведение выставок и конгрессов с 4 сентября

«Пандемия – еще не закончена», - написал мэр в своем блоге.

По его словам, возможны локальные вспышки инфекции, когда придется временно закрывать предприятия и учреждения, а сотрудников переводить на "удаленку".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСергей Собянин
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