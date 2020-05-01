СМИ: В Испании задержан бывший вице-премьер Ставрополья

Испания направила уведомление России о задержании бывшего заместителя главы правительства Ставропольского края Андрея Мурги. Об этом сообщает издание El Mundo. Ранее Москва объявила кубанского чиновника в международный розыск по линии Интерпола в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Теперь будет решаться вопрос о выдаче Мурги российской стороне.

По информации испанской газеты, бывший вице-премьер Ставрополья задержан в городе Аликанте. Известно, что ранее Мурга запросил убежище в Испании. На сайте гражданской гвардии Испании размещена информация, что задержан мужчина, который ранее занимал «пост депутата Госдумы России и замглавы регионального правительства».