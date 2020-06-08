Москвичам пообещали всю неделю жару и грозы
Жаркая погода с кратковременными дождями и грозами ждет москвичей на этой неделе. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, До субботы включительно столбик термометра будет подниматься до +25..+27 градусов. Ночью тоже потеплее - до +16..+19 градусов.
Практически каждый день специалисты ожидают небольшие дожди с грозами. Порывы ветра будут усиливаться до 12-15 метров в секунду, сообщает РИА Новости.
В понедельник в столице воздух прогреется до +28 градусов, передает RT. Будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный, 5—10 м/с.
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