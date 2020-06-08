Москвичам пообещали всю неделю жару и грозы

Жаркая погода с кратковременными дождями и грозами ждет москвичей на этой неделе. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, До субботы включительно столбик термометра будет подниматься до +25..+27 градусов. Ночью тоже потеплее - до +16..+19 градусов.