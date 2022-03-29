Синоптики зафиксировали редкую мартовскую грозу в Москве
Мартовская гроза наблюдалась в Москве в понедельник, такое случается раз в 3-4 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
При этом в соцсетях появились видеозаписи и фотографии пользователей, которые вечером в понедельник заметили грозу во время метели.
Ранее Тишковец предупреждал, что сугробы в столице на этой неделе могут вырасти до 10 сантиметров.
Весна покинет московский регион только на неделю, а выпавший за выходные снег быстро растает, заявил в свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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