Синоптики зафиксировали редкую мартовскую грозу в Москве

Мартовская гроза наблюдалась в Москве в понедельник, такое случается раз в 3-4 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом в соцсетях появились видеозаписи и фотографии пользователей, которые вечером в понедельник заметили грозу во время метели.

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Ранее Тишковец предупреждал, что сугробы в столице на этой неделе могут вырасти до 10 сантиметров.

Весна покинет московский регион только на неделю, а выпавший за выходные снег быстро растает, заявил в свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ГрозаПогода В Москве
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