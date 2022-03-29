Синоптики зафиксировали редкую мартовскую грозу в Москве

Мартовская гроза наблюдалась в Москве в понедельник, такое случается раз в 3-4 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом в соцсетях появились видеозаписи и фотографии пользователей, которые вечером в понедельник заметили грозу во время метели.