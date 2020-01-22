Синоптики рассказали о теплом феврале в европейской части России

Температура воздуха в предстоящем феврале в Европе может на 6–8 градусов превысить климатическую норму, а в европейской части России — на 1,5–4 градусов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на долгосрочный прогноз температуры и осадков Copernicus Climate Change Service (C3S) под эгидой Евросоюза, передает РИА ФАН.

Согласно прогнозам зарубежных специалистов, температура воздуха в Центральной России на второй неделе февраля будет выше нормы на 4 градуса, а в конце месяца аномалия сократится до 0,5–1 градуса, пишут «Известия».