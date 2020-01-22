Синоптики рассказали о теплом феврале в европейской части России

22 января 202010:31

Температура воздуха в предстоящем феврале в Европе может на 6–8 градусов превысить климатическую норму, а в европейской части России — на 1,5–4 градусов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на долгосрочный прогноз температуры и осадков Copernicus Climate Change Service (C3S) под эгидой Евросоюза, передает РИА ФАН.

Согласно прогнозам зарубежных специалистов, температура воздуха в Центральной России на второй неделе февраля будет выше нормы на 4 градуса, а в конце месяца аномалия сократится до 0,5–1 градуса, пишут «Известия».

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В столичном регионе во вторник, 21 января, столбики термометров достигли отметки +3,4 °С. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Таким образом, по его словам , был установлен новый температурный рекорд для 21 января. Специалист подчеркнул, что предыдущий рекорд тепла для этой даты зафиксировали в 1957 году (+3,3 °С).

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ФОТО: pixabay.com
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