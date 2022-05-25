Синоптики предупредили о затяжном периоде дождей в Москве

Синоптики предупредили москвичей о начале длительного дождливого периода со второй половины этой недели. По данным портала Gismeteo, с четверга в столице начнётся дождь, который будет идти каждый день вплоть до 4 июня.

Предполагается, что в первый день выпадет 5,5 миллиметра осадков, при этом днем столбики термометра поднимутся до +19 градусов, ночью температура опустится до +6.

Стало известно, когда погода в Москве вернется к климатической норме

В пятницу, по прогнозам специалистов, количество осадков удвоится. Несмотря на дождливую погоду, порывы ветра в эти дни могут достигать 13 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вода в Черном море прогреется до +20 градусов к середине июня.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:ВетерСиноптикиМоскваДождь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры