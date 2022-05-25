Синоптики предупредили о затяжном периоде дождей в Москве
Синоптики предупредили москвичей о начале длительного дождливого периода со второй половины этой недели. По данным портала Gismeteo, с четверга в столице начнётся дождь, который будет идти каждый день вплоть до 4 июня.
Предполагается, что в первый день выпадет 5,5 миллиметра осадков, при этом днем столбики термометра поднимутся до +19 градусов, ночью температура опустится до +6.
В пятницу, по прогнозам специалистов, количество осадков удвоится. Несмотря на дождливую погоду, порывы ветра в эти дни могут достигать 13 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вода в Черном море прогреется до +20 градусов к середине июня.
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