Стало известно, когда погода в Москве вернется к климатической норме

Погода в Москве приблизится к климатической норме в последние дни мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Росгидрометцентра Марину Макарову.

По её словам, температура повысится и вернется к климатической норме. При этом прогнозируются кратковременные дожди, местами пройдут грозы.

Купальный сезон для взрослых и детей открывается в зависимости от температуры воды и рекомендаций медиков, напомнил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что на большинстве южных курортов страны, по предварительным прогнозам, температура воды в морях достигнет отметки в +20 градусов к середине июня и станет комфортной для купания взрослых.

