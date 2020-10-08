Синоптики пообещали жителям Центральной России аномальное тепло

Аномально теплая погода ожидает жителей Центрального федерального округа ожидает в ближайшие дни. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. По словам специалиста, температура будет примерно на пять градусов превышать климатическую норму октября. При этом на западе и севере ЦФО тепло будет сопровождаться дождями, а на юге – грозами и усилением ветра до 16 метров в секунду, отмечает ТАСС.

Напомним, минувший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России. По оценкам синоптиков, первый снег в столичном регионе может пойти уже во второй половине октября. Полноценный снежный покров в Москве и области образуется немного позже, пишут Известия.

Минувший сентябрь в РФ стал самым теплым за всю историю наблюдений

К слову, ранее Гидрометцентр дал прогноз на октябрь. Средняя температура воздуха во втором осеннем месяце будет превышать норму на всей территории страны на один—два градуса, в том числе, и на большей части Азиатской части страны.

По количеству осадков месяц также будет стремиться к нормальным многолетним значениям. Чуть меньше их выпадет в Башкирии и Оренбургской области. В Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края – больше нормы, уточняет «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
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