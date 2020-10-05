Минувший сентябрь в РФ стал самым теплым за всю историю наблюдений

Прошедший сентябрь стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, пишет ТАСС. Она подчеркнула, что среднемесячная температура в прошлом месяце установила новый рекорд на территории страны, превзойдя погодные достижения 2016 года.

Макарова подчеркнула, что на азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений.

В начале октября москвичей ждут летние ночи

А ранее в Гидрометцентре рассказали, что наступивший октябрь будет теплее обычного, изобилия осадков не ожидается.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН подтвердил, что жителей европейской части России ожидает еще одна солнечная и комфортная пятидневка.

«Октябрь стартует с очередной серии "бабьего лета", которая продлится в Центральной России до понедельника включительно. Теплую погоду определяет гигантский антициклон, который охватывает большую часть европейской части страны, за исключением юных и северных регионов. Ночами +5°C - +10°C. Днем можно рассчитывает на +15°C - +20°C, что на 5-5 градусов выше климатической нормы и соответствует началу октября», - отметил синоптик.

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ФОТО: РИА Новости
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