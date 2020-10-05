Минувший сентябрь в РФ стал самым теплым за всю историю наблюдений

Прошедший сентябрь стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, пишет ТАСС. Она подчеркнула, что среднемесячная температура в прошлом месяце установила новый рекорд на территории страны, превзойдя погодные достижения 2016 года.

Макарова подчеркнула, что на азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений.