Синоптики назвали самый снежный день в Москве на следующей неделе
Самым снежным днём в столичном регионе на следующей неделе будет вторник, 15 декабря. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Специалист отметила, что в ближайшие два дня погоду в Москве и области будет определять антициклон. А кардинально её характер начнёт меняться в предстоящее воскресенье, пишет RT.
Уже в понедельник, 14 декабря, местами возможен небольшой снег, температура продолжит повышаться. Минимальная в Москве — от четырёх до девяти градусов мороза ночью. И днём будет от 1 до 6 градусов ниже ноля.
«Наиболее снежным будет день 15 декабря. Время от времени будет приниматься снег от небольшого до умеренного. Ночь станет ещё теплее — -3...-8 °С. Дневная температура — слабоотрицательная, то есть от 0 до -5 °С», - отметила Позднякова.
В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что декабрь в столичном регионе пока оправдывает прогнозы - его первая декада оказалась на градус холоднее нормы. А вот вторая декада будет теплее. По его словам, прогноз, что месяц будет сухой, также оправдывается. На текущий момент за первые 10 дней в Москве выпало только 17% от декадной нормы, добавил эксперт.
А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряде регионов РФ в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода. В частности, резкое похолодание будет наблюдаться в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, а также в Калмыкии, подчеркивает Ura.ru.
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