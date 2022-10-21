Синоптик: в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления

В столичном регионе в ближайшие выходные ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в субботу, 22 октября, в столице будет высокое давление из-за антициклона, который задержался на юге России.

«В субботу давление составит 753-755 миллиметров ртутного столба, но в воскресенье с приближением ложбины атмосферного фронта оно упадет на десять единиц и составит 743 миллиметра ртутного столба», — отметил специалист.

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Погода на выходных ожидается переменчивая. В субботу в Москве прогнозируется пять-восемь градусов тепла, будет облачно с прояснениями и без осадков. В воскресенье температура повысится до десяти градусов тепла, при этом увеличится облачность и, возможно, пройдут кратковременные дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что водителям Москвы и Подмосковья не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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