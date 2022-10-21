Синоптик: в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления

В столичном регионе в ближайшие выходные ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в субботу, 22 октября, в столице будет высокое давление из-за антициклона, который задержался на юге России.

«В субботу давление составит 753-755 миллиметров ртутного столба, но в воскресенье с приближением ложбины атмосферного фронта оно упадет на десять единиц и составит 743 миллиметра ртутного столба», — отметил специалист.