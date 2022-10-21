«Настоящее предзимье»: Вильфанд рассказал о погоде до конца октября

В Москве в выходные будет переменчивая погода. В субботу – солнечная, а в воскресенье облачность станет плотнее, но воздух прогреется до +10 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.

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«Погоду в выходные будет определять гребень высокого давления, ось его пройдет через Москву, что повысит на 6-7 миллиметров ртутного столба норму атмосферного давления. Облака будут высокими, что позволит пробиваться солнцу. Осадков существенных не ожидается, но в некоторых районах области возможен дождь. Температура в выходные днем +7…+9 градусов. В воскресенье станет плотнее облачность, но воздух прогреется до 10 градусов. Ночью минусовой или нулевой температуры не будет», - сказал Вильфанд.

Собеседник НСН отметил, что такая погода не позволяет говорить о похолодании, поскольку соответствует многолетним значениям.

«Настоящее предзимье. В понедельник атмосферное давление понизится, осадки станут более заметными. Значительное понижение температуры прогнозируется во вторник. Дневная столбики термометров с трудом будут достигать +5 градусов, а по области +2, ночью +1. В среду +5…+6 градусов днем, а к концу недели температура будет колебаться от 5 до 8 градусов днем. Понижение температуры ниже ноля ожидаются в первой декаде ноября. Снег начнет выпадать уже в конце октября, но он не сформирует устойчивый покров», - резюмировал Вильфанд.

Ранее синоптики заявили, что московским водителям рано менять резину на зимнюю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

